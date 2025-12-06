पालघरमध्ये पोषण सुधारणा कार्यशाळा
पालघर, ता. ६ (बातमीदार) : जिल्ह्यातील कुपोषण निर्मूलन, मातृ-शिशू पोषण सुधारणा आणि डिजिटल ट्रॅकिंग मजबूत करण्याच्या उद्देशाने पालघर जिल्हा परिषदेत शनिवारी (ता. ६) विशेष उन्नत प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. बिरसा मुंडा सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेला जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी भेट देऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला आणि योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेत जिल्ह्यातील १२ ग्रामीण आणि तीन नागरी प्रकल्पांमधील बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिका आणि विस्तार अधिकारी उपस्थित होते. मातृ-शिशू पोषण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, अंगणवाडी व्यवस्थापन आणि नर्चर अॅपच्या माध्यमातून होणारे डिजिटल पोषण ट्रॅकिंग या विषयांवर सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी रानडे यांनी अपात्र लाभार्थ्यांची तत्काळ छाननी करून पात्र महिलांपर्यंत लाभ वेळेवर पोहोचवण्याचे, गरोदर व स्तनदा मातांच्या अचूक नोंदी वाढवण्याचे, दुसऱ्या अपत्यावर थांबण्याबाबत जनजागृती बळकट करण्याचे निर्देश दिले.
या कार्यक्रमास जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी व्ही. एम. हुंडेकर, पालघरचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी अमोल पवार, पालवी प्रकल्पाचे तुषार मराड, तसेच अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील मातृ-शिशू पोषण सुधारणा, कुपोषण निर्मूलन आणि डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यशाळा महत्त्वाची आणि परिणामकारक ठरणार असल्याचा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
