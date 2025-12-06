शिवशाही मानखुर्द, शिवडीतील ३० दुकानांची ई-लिलावद्वारे विक्री करणार
‘शिवशाही’ करणार ३० गाळ्यांची विक्री
मानखुर्द, शिवडीत उपलब्ध; १५-२८ लाखांपर्यंत किमती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प या सरकारी कंपनीचे मुंबईत मानखुर्द आणि शिवडी येथे व्यावसायिक गाळे आहेत. त्यांची ई-लिलावाच्या माध्यमातून विक्री केली जाणार आहे. त्यासाठी शिवशाही आठवडाभरात जाहिरात प्रसिद्ध करणार आहे. या गाळ्यांची किंमत १५ ते २८ लाखांच्या घरात असून, व्यावसायिक गाळे खरेदी करणाऱ्यांना मोठी संधी आहे. या माध्यमातून शिवशाहीला सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फत झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केले जाते. त्या माध्यमातून त्यांना निवासी सदनिका आणि व्यावसायिक गाळे उपलब्ध होतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवताना रहिवाशांची तात्पुरती व्यवस्था करण्यासाठी विकसकांना सुमारे साडेपाच हजारांहून अधिक निवासी सदनिका उपलब्ध केल्या जातात. मानखुर्द येथे सहा, तर शिवडी येथे २४ व्यावसायिक गाळे असून ते वर्षानुवर्षे धूळखात पडून आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांची विक्री करून निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय शिवशाहीने घेतला आहे. विक्रीसाठी लवकरच जाहिरात काढली जाणार आहे, असे शिवशाहीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, आठ-नऊ वर्षांपासून बंद असलेल्या या व्यावसायिक गाळ्यांना नागरिक कसा प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
