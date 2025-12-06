रमाबाई इमारत दुर्घटनेप्रकरणी सहाय्यक आयुक्तांना अटक
विरार, ता. ६ (बातमीदार) : ऑगस्टमध्ये १७ नागरिकांचा बळी घेणाऱ्या विरार पूर्व भागातील रमाबाई इमारत दुर्घटना प्रकरणात महापालिकेच्या चंदनसार प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त गिलसन घाेन्सालवीस यांना शुक्रवारी (ता. ५) गुन्हे शाखेच्या पोलिसांकडून अटक करण्यात आली. त्यांना वसई न्यायालयात हजर केले असता पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. शासकीय नियमावलीनुसार लोकसेवक ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलिस कोठडीत असेल तर पदावरून तत्काळ प्रभावाने निलंबित होतो. त्यामुळे आता घाेन्सालवीस यांच्यावर अटक व निलंबन असे दुहेरी संकट कोसळले आहे. ते तीन महिन्यांनी निवृत्त होणार होते. पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एका सहाय्यक आयुक्ताला अटक करण्यात आले आहे.
२६ ऑगस्ट रोजी विरार येथील रमाबाई इमारत कोसळून दुर्घटना झाल्यानंतर जागेचा मालक, विकसक नितल साने यांच्यासह पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यातील चार संशयित सध्या जामिनावर आहेत. ती इमारत धोकादायक असल्याचे माहीत असतानाही तोडक कारवाई तथा जागामालक व विकसक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नव्हती. यामुळे कर्तव्यात कसूरवजा हयगय केल्याचा आरोप महापालिकेच्या प्रभाग (सी) चे ग्लिसन घोन्सालवीस यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
घोन्सालवीस यांनी ही इमारत धोकादायक असतानाही ती रिकामी न करता विकसकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हे शाखेच्या युनिट ३ च्या पोलिसानी काल मध्यरात्रीनंतर दीड वाजण्याच्या सुमारास त्यांना अटक केली आहे. त्यांनी वसई न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु त्याना अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने मंजूर केला नसल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
