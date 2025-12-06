कातकरी मजुरांना वेठबिगारीतून मुक्तता
वज्रेश्वरी, ता. ६ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील चिंचवली-घाडणे परिसरात एका कातकरी कुटुंबाला जबरदस्तीने वीटभट्टीवर कामासाठी नेण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आगाऊ रक्कम (बयाना) घेतल्याच्या वादातून वीटभट्टी मालकाने कातकरी मजुरांना नजरकैदेत ठेवले होते. तसेच, शिवीगाळ, धमक्या देत टेम्पोमध्ये कोंबून जबरदस्तीने कामावर नेल्याचा आरोप आहे. या वेठबिगारीत अडकलेल्या मजुरांची सुटका श्रमजीवी संघटनेच्या हस्तक्षेपामुळे झाली आहे. वीटभट्टीमालक पंढरीनाथ पाटील (रा. चिंचवली-घाडणे, ता. भिवंडी) याच्याविरोधात या प्रकरणात भिवंडी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.
पिळझे गावातील पाच कातकरी मजुरांनी पंढरीनाथ पाटील याच्याकडून १५ हजार रुपये बयाना घेतला होता; मात्र नंतर त्यांनी तेथे काम न करता खारबाव येथील पंडित म्हात्रे यांच्या वीटभट्टीवर रोजंदारीवर काम सुरू केले. ही बाब समजताच संतप्त झालेल्या पाटील यांनी फिर्यादीच्या कुटुंबाला लक्ष्य केले. रवींद्र पवार (२२) यांच्या आई, बहीण आणि बहिणीचा नवरा अनिकेत सवर यांना शिवीगाळ, धमक्या देत जबरदस्तीने टेम्पोतून चिंचवली-घाडणे येथील वीटभट्टीवर नेले. तेथील नजरकैदेतून सुटका करून घेतल्यानंतर रवींद्र पवार हे पत्नी व लहान मुलीसह थेट श्रमजीवी संघटनेच्या कार्यालयात पोहोचले आणि संपूर्ण घटना सांगितली.
ही बाब समजताच श्रमजीवी संघटनेच्या कार्याध्यक्ष आराध्या पंडित, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सापटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाध्यक्ष गुरुनाथ जाधव, महेंद्र निरगुडा, तालुका सचिव तानाजी लहांगे, सचिन कुंभार, गुरुनाथ वाघे, नीता घरतर आदी कार्यकर्ते तातडीने भिवंडी तालुका पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे कातकरी मजुरांची सुटका झाली आणि संबंधित मालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला.
