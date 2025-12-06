शिक्षकांची टीईटी परीक्षा रद्द करा
शहापूर, ता. ६ (वार्ताहर) : सरकार निर्णयानुसार शिक्षक भरतीसाठी टीईटीची अट सक्तीची करण्यात आली. मात्र, शहापूर तालुक्यातील पूर्वाश्रमीच्या शिक्षकांना अन्यायकारक पद्धतीने टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात येत असल्याच्या विरोधात शिक्षक भारती संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
पूर्वीपासूनच सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्तीची करू नये, अशी संघटनेची ठाम मागणी आहे. तसेच १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेबाबतचा सरकार निर्णय रद्द करून जुनी संच मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ववत लागू करावी, अशीही मागणी केली आहे. याशिवाय १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी लागलेल्या आणि नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी संघटनेने केली. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी व पेसा क्षेत्रात कार्यरत शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार एकस्तर वेतनश्रेणी विनाअट लागू करण्यात यावी, वस्तीशाळांतील शिक्षकांची जुनी सेवा ग्राह्य धरून त्यांना सर्व शासकीय सेवा लाभ द्यावेत, दररोजच्या अशैक्षणिक ऑनलाइन आणि ऑफलाइन कामांपासून शिक्षकांना मुक्त करावे; तसेच आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांच्या वेतनातून एक दिवसाचा पगार कपात करू नये, अशा विविध मागण्या शिक्षक भारतीने मांडल्या आहेत. या आंदोलनाच्या इशाऱ्यावेळी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष एकनाथ तारमळे यांच्यासह सुरेश विशे, दिनेश वाघ, सुरेश भाकरे आणि अनिल पाटील उपस्थित होते.
