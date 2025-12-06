भाजपा कल्याण जिल्ह्या तर्फे महापरिनिर्वाण अभिवादन रॅली
भाजपा कल्याण जिल्ह्यातर्फे महापरिनिर्वाण अभिवादन रॅली
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी भाजपच्या वतीने अभिवादन रॅलीद्वारे मानवंदना देण्यात आली. कल्याण पूर्वच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या कार्यालयामध्ये बाबासाहेबांच्या प्रतिमेचे पूजन करून तिसाई हाऊस ते डॉ. आंबेडकर ज्ञानकेंद्र ‘ड’ प्रभाग क्षेत्र कार्यालय येथे बाबासाहेबांचा जयघोष करीत रॅली काढण्यात आली.
या रॅलीमध्ये माजी परिवहन सदस्य संजय मोरे, माजी नगरसेवक रितेश खराटे, शीतल मंढारी, मंडळ अध्यक्ष विजय उपाध्याय, अखिल भारतीय वाल्मीकी परिषद राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. रेखा बहनवाल, जिल्हा सरचिटणीस राम बनसोडे, मंडळ सरचिटणीस अमिताभ सिंघ, बाळू शेख, जितू शिर्के, महिला मंडळ अध्यक्षा यशोदा माळी, माजी महिला अध्यक्षा प्रिया जाधव, महिला जिल्हा अध्यक्षा अनुसूचित मोची मिना टोकेकर, ज्येष्ठ नेत्या वंदना मोरे, संध्या रोकडे, रेखा इंगळे, ललिता मोरे, कल्याण ग्रामीण मंडळ अध्यक्षा अस्मिता गायकवाड, वार्ड क्र. ९२ च्या कविता रुपवते, रेखा साळे, कोळशेवाडी मंडळ उपाध्यक्षा रेश्मा शिरकर, रितेश रोकडे, जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल एटम, जिल्हा सरचिटणीस प्रमोद जळगांवकर, मंडळ अध्यक्ष प्रशांत भंडारे, युवा मंडळ अध्यक्ष दीपेश गायकवाड, मंडळ उपाध्यक्ष अविनाश शिरकर, नरेश पाखरे, पद्मिनी कदम, रेखा चंद्रे, डॉ. पूजा गायकवाड, अंजू सिंघ, कविता शुक्ला, गजेंद्र राऊत, सोमनाथ राऊत, बाळासाहेब वाघमारे, दिलीप वाघमारे, भिकाजी कांबळे, केवल मोबीय, मनोज मंडराई, सोमनाथ चंद्रे, विजय रुपवते आदींसह अनेक पदाधिकारी अनुयायी उपस्थित होते. या अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन सूत्रसंचालन राम बनसोडे यांनी केले.
