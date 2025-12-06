पुनर्विकासासाठी मंजुरी बंधनकारक
भुयारी मेट्राेनजीकच्या प्रकल्पांबाबत ‘एमएमआरसी’चा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः आरे-कफ परेड भुयारी मेट्रो मार्गालगत खोदकाम, पुनर्विकास, बांधकाम करण्यासाठी आता एमएमआरसीएलची मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे. भुयारी मेट्रोच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मुंबई मेट्राे रेल काॅर्पोरेशनने (एमएमआरसी) हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत संबंधित जागामालक, सोसायट्यांना आवाहन करण्यात आले असून यामुळे पुनर्विकासाबाबत डोकेदुखी वाढणार आहे.
‘एमएमआरसी’ने आरे-कफ परेडदरम्यान ३३ किलोमीटर लांबीची भुयारी मेट्रो मार्गिका उभारली आहे. दाट लोकवस्ती असलेल्या परिसरातून ही मेट्रो मार्गिका जात असल्याने येथील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मेट्रो मार्गिकेच्या ५० मीटर परिसरात असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना, भूखंडावर बांधकाम, खोदकाम करताना मेट्रोच्या टनेलला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये म्हणून ‘एमएमआरसी’च्या नियोजन व मालमत्ता विभागाच्या संचालकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट केले आहे.
पुनर्विकासावर मर्यादा येणार?
मेट्रो परिसरातील कामाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याने येथील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यावर, भूखंडावर बांधकाम करण्यावर मर्यादा येणार असल्याची दबक्या आवाजात विकसकांत चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संबंधितांना वाढीव एफएसआय दिला जावा, अशी मागणीही केली जाण्याची शक्यता आहे.
