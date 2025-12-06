भिवंडीत मॅफेड्रॉन पावडरसह दोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त
भिवंडी, ता. ६ (वार्ताहर) : कल्याणहून भिवंडीत मॅफेड्रॉन पावडरची विक्री करण्यासाठी आलेल्या नशेच्या सौदागरास शांतीनगर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी अटक केली. त्याच्याकडून मॅफेड्रॉन पावडर, दुचाकी आणि मोबाईल असा एकूण दोन लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
अटक केलेल्या आरोपीचे नाव सलाम इस्लाम खान (वय ४८) असे आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सलाम हा कल्याणहून भिवंडीत मॅफेड्रॉन पावडर विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती शांतीनगर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार, पोलिसांनी भादवड पाईपलाइन, के. बी. चौकीकडून बिलालनगरकडे जाणाऱ्या नवीन रस्त्यावर सापळा रचला. शुक्रवारी दुपारी पावणे तीन वाजताच्या सुमारास सलाम मॅफेड्रॉन पावडर विक्रीसाठी येताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. तपासणीत त्याच्याकडून २० ग्रॅम मॅफेड्रॉन पावडर आणि त्याच्याजवळून दुचाकी व मोबाईल असा एकूण दोन लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी सलामविरोधात शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीला भिवंडी न्यायालयात हजर केले असता ९ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक योगेश गायकर करत आहेत.
