बदलापूर स्टेशनातील भोंगळ कारभार
रेल्वेचा भोंगळ कारभार
बदलापूरमध्ये बांधलेल्या जिन्याच्या जागेवर आता उद्वाहन
बदलापूर, ता. ६ (बातमीदार) ः बदलापूर रेल्वेस्थानकाच्या अद्ययावत कामांमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळामुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या नियोजनक्षमता आणि आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. होम प्लॅटफॉर्मच्या कामादरम्यान एक ते दीड वर्षापूर्वी प्रवाशांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेला नवा जिना आता जमीनदोस्त करण्यात आला आहे. त्याच ठिकाणी उद्वाहक बसवण्याचे काम सुरू आहे. नव्याने उभारलेल्या जिन्यासाठी खर्च झालेली रक्कम वाया गेल्याने हा पैशांचा चुराडा की नियोजनाचा बोजवारा, अशी चर्चा स्थानिक प्रवाशांमध्ये सुरू आहे.
फलाट क्रमांक १ वरील जुन्या पुलाच्या तोडीपासून ते नवीन पुलाच्या उभारणीपर्यंतच्या प्रक्रियेत सतत बदलणारी योजना आणि वारंवार होणारी कामे यामुळे बदलापूर रेल्वे स्टेशनच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एमआरव्हीसी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा जिना मुळातच तात्पुरता असल्याचे आधीच सांगितल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
---
मोठी संभ्रमावस्था
वारंवार एका ठिकाणी होत असलेली बांधकामे, नवी दुरुस्ती आणि सतत बदलणारी योजना पाहता रेल्वे प्रशासन नेमके कोणते अंतिम नियोजन राबवत आहे. याबद्दल प्रवाशांमध्ये मोठी संभ्रमावस्था आहे. बदलापूर रेल्वे स्थानक कधी पूर्णपणे सुसज्ज होणार, प्रवाशांना कायमस्वरूपी सुविधा कधी मिळणार, या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे रेल्वे प्रशासनाकडून मिळत नसल्याने प्रवाशांचा रोष दिवसेंदिवस वाढतच आहे. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये असा दिरंगाईचा कारभार आणि झालेला आर्थिक अपव्यय यावर कठोर कारवाईची मागणी आता स्थानिकांकडून होऊ लागली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.