मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर तीन वाहनांचा अपघात. तीन जखमी मुंबई मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर तीन वाहनांचा अपघात. तीन जखमीपुणे राष्ट्रीय महामार्गावर तीन वाहनांचा अपघात. तीन जखमी
महामार्गावरील अपघातात तीन जखमी
खालापूर, ता. ६ (बातमीदार) ः जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर खोपोली हद्दीत अनियंत्रित टेम्पोने पिकअप आणि कारला जोरदार धडक दिली. या अपघातात तिन्ही वाहनांचे चालक जखमी झाले, तर तीनही वाहनांचे नुकसान झाले आहे. शनिवारी (ता. ६) सकाळी हा अपघात झाला. मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावरून पुण्याहून खोपोलीकडे जाणारा टेम्पो शिळफाटा येथे आला असता चालकाचे टेम्पोवरील नियंत्रण सुटल्याने त्याने समोरील पीकअप आणि कारला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघाताची माहिती मिळताच खोपोली पोलिस पथक, हेल्प फाउंडेशनचे सदस्य तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना खोपोली नगरपालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पुढील तपास खोपोली पोलिस करीत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.