रोहा-कोलाड मार्गावर दोन दुचाकी समोरासमोर धडक,
दुचाकीच्या अपघातात दोघांचा मृत्यू
रोहा, ता. ६ (बातमीदार) ः मुंबई-गोवा महामार्गालगत असलेल्या रोहा-कोलाड रस्त्यावर एका दुचाकीस्वाराने समोरून आलेल्या दुसऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वारांचा मुत्यू झाला. यातील मृत व जखमी व्यक्तींना कोलाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. या वेळी संतप्त ग्रामस्थांनी मुंबई-महामार्ग अर्धा तास रोखून धरला होता. त्यामुळे दोन्ही बाजूने वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी मध्यस्थी करून जमावाला शांत केले. हा अपघात शुक्रवारी (ता. ५) रात्री घडला, अशी माहिती कोलाड पोलिसांनी दिली.
कोलाड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनेश भिकू पवार हा दुचाकीवरून धाटाव ते कोलाड जात असताना कोलाड मार्गावरील संभे गावाच्या मोरीजवळ समोरून दुचाकीवर जाबीर इब्राहीम शाह (रा. धाटाव) भरधाव वेगाने आला. त्यामुळे दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार दिनेश पवार व जाबीर इब्राहीम शाह यांचा मृत्यू झाला. तर यात अशपाक मोहम्मद फारुख अली (रा. चार्ड कुशीनगर, उत्तर प्रदेश), मोहन पवहारी सिंग (रा. सिधाचे टोला, रामटोकोला कसीया) हे दोघे जखमी झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.