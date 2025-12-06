‘स्कूल आर थॉन मॅरेथॉन’आज
‘स्कूल आर-थॉन मॅरेथॉन’आज
बालहृदय शस्त्रक्रियांच्या मदतीसाठी डोंबिवलीत आयोजन
डोंबिवली, ता. ६ ः रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली डाऊन टाऊन आणि ‘सकाळ’ माध्यम प्रायोजक आयोजित ‘स्कूल आर थॉन-मॅरेथॉन’ डोंबिवली येथे रविवारी (ता. ७) पार पडणार आहे. डोंबिवली पूर्वेतील रुस्तमजी अर्बन वूड एमएमआरडीए रोड येथून सकाळी ६.३० वाजता या मॅरेथॉनची सुरुवात होईल.
मॅरेथॉनसारख्या उपक्रमांद्वारे निधी संकलित करून तो समुदायाभिमुख उपक्रमांसाठी वापरला जातो. या वर्षी तिसऱ्यांदा आयोजित करण्यात आलेल्या स्कूल आर-थॉन या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश मुलांना शारीरिक क्रियाशीलता, आरोग्यदायी स्पर्धा, सामाजिक उत्तरदायित्व आणि आत्मविकासासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. यंदाचा ‘चिल्ड्रन रनिंग टू सेव्ह अ हार्ट म्हणजेच मुलं धावतायत... एका हृदयाला जीवनदान देण्यासाठी’ हा संदेश आहे.
बालहृदयविकार हा लहान वयात आढळल्यास जीवघेणा ठरू शकतो. मात्र योग्य वेळी शस्त्रक्रिया झाल्यास मूल पुढील आयुष्य निरोगी जगू शकते. भारतात दरवर्षी दोन हजारांहून अधिक बालकांना अशा शस्त्रक्रियांची आवश्यकता भासते. रोटरी वर्ष २०२५-२६ साठी टायटन जिल्हा गव्हर्नर हर्ष माकोल यांनी बालहृदय शस्त्रक्रिया हा आपला थ्रस्ट एरिया प्रोजेक्ट म्हणून घोषित केला आहे. जिल्ह्यातील अनेक क्लब अशा उपक्रमांद्वारे निधी संकलित करून या शस्त्रक्रियांसाठी मदत करीत आहेत. दरम्यान, समुदायाचा वाढता प्रतिसाद आणि मुलांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहता, स्कूल आर-थॉन हा सामाजिक परिवर्तन घडविणारा आणि गरजू बालकांना नवीन आशा देणारा उपक्रम आम्ही पुढची अनेक वर्षे राबवू इच्छितो, असे आयोजकांनी सांगितले आहे.
बालहृदय शस्त्रक्रियांसाठी निधी
आरसीडीडीतर्फे स्कूल आर-थॉनमधून संकलित झालेला निधी बेलापूर येथील श्री सत्य साई हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या बालहृदय शस्त्रक्रियांसाठी वापरण्यात येणार आहे. या शस्त्रक्रिया गरीब आणि गरजू मुलांवर केल्या जाणार आहेत. हा उपक्रम मुलांच्या आरोग्यवर्धनाबरोबरच समाजासाठी काहीतरी अर्थपूर्ण करण्याची संधीही त्यांना देतो.
सहभागी होण्यासाठी
या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्यासाठी नावनोंदणी व अधिक माहिती करिता या ९८६७२ ३६१३६ क्रमांकावर ‘आर मॅरेथॉन २५’ असा संदेश पाठवावा, असे आयोजकांनी सांगितले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.