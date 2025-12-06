महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त टिटवाळ्यात कॅण्डल रॅली
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कॅण्डल रॅली
डॉ. बाबासाहेबांना टिटवाळकरांचे अभिवादन
टिटवाळा, ता. ६ (वार्ताहर) : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनाचे औचित्य साधून टिटवाळ्यात बौद्ध समाज समन्वय समिती यांच्या वतीने कॅण्डल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या माध्यमातून नागरिकांनी आंबेडकरी विचारांना उजाळा दिला.
मांडा पश्चिम पंचवटी चौकातून कॅण्डल रॅलीची सुरुवात झाली. बौद्धचार्य एल. उघडे यांच्या हस्ते पंचशील वंदनेने कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला. या रॅलीत महिलांचा आणि तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. हातात मेणबत्त्या, ओठांवर ‘जय भीम’चे नारे आणि हृदयात बाबासाहेबांच्या कार्याचा अभिमान अशा उत्स्फूर्त वातावरणात ही रॅली पार पडली.
छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले. या वेळी टिटवाळा पोलिस स्थानकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी, रिपाइंचे जिल्हा सचिव प्रमोद जाधव, माजी नगरसेवक सुरेश भोईर, माजी नगरसेविका अपेक्षा जाधव, रिपाइंचे मांडा-टिटवाळा शहराध्यक्ष विजय भोईर, युवकाध्यक्ष सनी जाधव, वंचित बहुजन आघाडीचे भावेश जाधव, शिवसेना युवा नेते प्रदीप भोईर, बंदेश जाधव, गौतम बर्डे, सुरेश मुलुक, हशपाप मांडेकर, जगदीश पवार, रमेश गायकवाड यांच्यासह विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महापरिनिर्वाण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित ही कॅण्डल रॅली म्हणजे आंबेडकरी चळवळीच्या आदर्शांना श्रद्धांजली आणि सामाजिक बांधिलकीचे पुनरूच्चार मानले जात आहे. टिटवाळ्याच्या आंबेडकरी अनुयायांनी दिलेला एकात्मतेचा संदेश सर्वांच्या मनाला भावणारा ठरला.
