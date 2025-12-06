एकाला सव्वा कोटींचा गंडा
ठाण्यात एकाला सव्वा कोटींचा गंडा
पोलिस अधिकारी असल्याची बतावणी करीत लुटले
ठाणे, ता. ६ : मुंबईतील डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया आणि नाशिकमधून पोलिस उपनिरीक्षक असल्याची बतावणी करीत एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला सव्वा कोटींचा गंडा घातल्याची घटना समोर आली. त्यांच्या आधार कार्डचा वापर करून सिम कार्ड घेत त्याद्वारे लोकांना धमकावले जात आहे. त्या आधार कार्डद्वारे बँक खाते उघडून त्या खात्यातून दहशतवादी संघटनांशी संबंधित लोकांशी आर्थिक व्यवहार झाल्याचे सांगून ही फसवणूक करण्यात आली आहे. याप्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
एक ६४ वर्षीय व्यक्ती शेअर मार्केट ट्रेडिंग करते. ११ नोव्हेंबरला त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर राजेश कुमार चौधरी नामक व्यक्तीचा फोन आला. त्याने तो डॉक्टर प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, खार-मुंबई येथून बोलत असल्याचे सांगितले. पुढे त्याने त्यांच्या आधार कार्डचा वापर करून त्याद्वारे नाशिक येथे एका मोबाईल कंपनीचे सिम कार्ड कोणीतरी घेतले. तसेच त्या सिम कार्डचा वापर लोकांना धमकावण्याकरिता करण्यात येत आहे. याप्रकरणी नाशिक येथील पंचवटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. नाशिक पोलिस संपर्क करतील, त्यांच्याशी बोलून घ्या, असे राजेश कुमार चौधरी यांनी त्यांना सांगितले.
धमकावत वसुली
त्यानंतर तक्रारदाराने एक व्यक्ती पंचवटी पोलिस ठाण्यातून पोलिस उपनिरीक्षक संदीप राय बोलत आहे, असे सांगत असल्याची माहिती दिली. राजेश कुमार चौधरी यांच्याप्रमाणेच हकीकत सांगितली. तसेच तक्रारदार यांचे आधार कार्ड वापरून त्यांच्या नावाने नाशिक येथे एका बँकेत खाते उघडण्यात आले आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या पैशांचे व्यवहार चालू आहेत. त्यामध्ये दहशतवादी संघटनांशी संबंधित लोकांशी आर्थिक व्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच मनी लाँड्रिंग होत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा गुन्हा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे फंड रेग्युलराइज करण्याच्या बहाण्याने आर्थिक फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने तक्रारदारास विविध बँक खात्यांवर एकूण एक कोटी २५ लाख ५० हजार २८० रुपये ट्रान्सफर करायला लावत फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
