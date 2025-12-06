ठाणे केंद्रातून ‘डोंगरार्त’ला प्रथम
ठाणे केंद्रातून ‘डोंगरार्त’ला प्रथम
६४ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धा
ठाणे, ता. ६ (बातमीदार) : ६४व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेच्या ठाणे केंद्रातील निकालांची घोषणा सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली. सुस्वानंद कला प्रतिष्ठान निर्मित ‘डोंगरार्त’ या नाटकाने ठाणे केंद्रातून प्रथम पारितोषिक पटकावले. नवरस कलारंग सांस्कृतिक अकादमी, बोईसर यांचे ‘ओय ले ले’ हे नाटक द्वितीय क्रमांकावर तर प्रजाहित प्रतिष्ठानचे ‘थर्टी-सिक्स्टी-नाइंटी’ तृतीय क्रमांकावर निवडले गेले. या तीनही नाटकांची अंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात आली आहे.
दिग्दर्शन विभागात ‘डोंगरार्त’च्या मीनल दातार यांना प्रथम, ‘थर्टी-सिक्स्टी-नाइंटी’चे कमलाकर लोखंडे यांना द्वितीय आणि ‘ओय ले ले’चे विशाल तांबे यांना तृतीय पारितोषिक जाहीर झाले. प्रकाशयोजनेत ‘नारायणी’साठी श्याम चव्हाण यांना प्रथम, अजय अणसूरकर यांना द्वितीय तर सिद्धेश नांदलस्कर यांना तृतीय क्रमांक मिळाला. नेपथ्यात साई अडागळे (प्रथम), सिद्धेश नांदलस्कर (द्वितीय) आणि कीर्तिनिया देशमुख (तृतीय) यांनी बाजी मारली.
रंगभूषेत अभय शिंदे (प्रथम - डोंगरार्त), रितुपर्णा कीर्तोनिया (द्वितीय - नारायणी) आणि उदयराज तांगडी (तृतीय - इतना सन्नाटा क्यूँ है भाई?) हे विजेते ठरले. संगीत दिग्दर्शनात मंदार देशपांडे (डोंगरार्त), प्रावीण्य वस्निक (नारायणी) आणि नितीन चौगुले (थर्टी-सिक्स्टी-नाइंटी) यांनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले. तसेच वेशभूषेत शिल्पा दीक्षित प्रथम, रितुपर्णा कीर्तोनिया द्वितीय आणि हिमालय चोरघे तृतीय विजेते ठरले.
२३ नाटके सादर
उत्कृष्ट अभिनयासाठी धनंजय कुलकर्णी (ओय ले ले) आणि चैताली राजे (डोंगरार्त) यांना रौप्यपदके जाहीर झाली. तसेच अनेक कलाकारांना गुणवत्ता प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. १० नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर या कालावधीत डॉ. काशिनाथ घाणेकर (मिनी) नाट्यगृह, ठाणे येथे झालेल्या या स्पर्धेत एकूण २३ नाटके सादर झाली.
उत्तम कामगिरीची अपेक्षा
परीक्षक म्हणून संजय कुलकर्णी, डॉ. समीर मोने आणि अनुया बाम यांनी काम पाहिले. सांस्कृतिक कार्य सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन करून भविष्यात अधिक उत्तम कामगिरीची अपेक्षा व्यक्त केली.
