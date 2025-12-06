अंबरनाथ नगर परिषदेतर्फे विविध कार्यक्रम
अंबरनाथ ता. ६ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेतर्फे शनिवारी विविध कार्यक्रम घेण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात नगर परिषद कार्यालयात उपमुख्याधिकारी उमेश राऊत यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेबांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. या वेळी नगर परिषदेचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनी डॉ. आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करत त्यांच्या कार्याचे स्मरण केले.
महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात संविधान मूल्यांवर मार्गदर्शनपर व्याख्यान, तसेच सामाजिक समता आणि बंधुता या तत्त्वांवर आधारित विचारप्रबोधन सत्र घेण्यात आले. लोकशाही, समानता आणि सामाजिक न्यायाचा संदेश जनसमाजापर्यंत पोहोचवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महान कार्याचा प्रेरणादायी आदर्श घेऊन समाजहितार्थ कार्य करण्याचा दृढ संकल्प उपस्थितांनी व्यक्त केला. महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने अंबरनाथमध्ये आदर, कृतज्ञता आणि समतेचा संदेश दृढतेने अधोरेखित झाला.
