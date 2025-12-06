पार्किंगमधून दुचाकी चोरी
अंबरनाथ (वार्ताहर) : बदलापूर पश्चिम परिसरातील बेलवली येथे खुल्या पार्किंगमधून दुचाकीचोरी झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मयूर बालारा यादव (वय २९) यांच्या मालकीची दुचाकी २८ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबरदरम्यान अज्ञात व्यक्तीने हॉटेल चंद्रकलाजवळील पानटपरीशेजारील मोकळ्या पार्किंगमधून चोरून नेली. चोरीला गेलेल्या दुचाकीची किंमत सुमारे १५ हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी बदलापूर (पश्चिम) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी फरार चोरट्याचा शोध सुरू केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक अनिल जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू असून, चोरीच्या घटनेतील आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पथक कामाला लागले आहे.
