विद्यापीठस्तरीय मैदानी स्पर्धेत इंदिरा गांधी महाविद्यालयाचे सुयश
इंदिरा गांधी महाविद्यालयाचे आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत नेत्रदीपक यश
घाटकोपर, ता. ७ (बातमीदार) : मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने चिपळूण, रत्नागिरी येथे आयोजित आंतरमहाविद्यालयीन मैदानी स्पर्धेत विक्रोळी (पश्चिम) येथील ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेच्या इंदिरा गांधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी केली आहे.
एफ.वाय.बी.ए. विभागातील विद्यार्थी अजय प्रकाश मदने याने पाच किलोमीटर धावणे शर्यतीत सुवर्णपदक आणि १० किलोमीटर धावणे शर्यतीत रौप्यपदक पटकावले. या कामगिरीमुळे त्याची नांदेड येथे होणाऱ्या २७ व्या महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा ‘क्रीडा महोत्सव २०२५’ साठी निवड झाली आहे. याच महाविद्यालयातील शंकर साळुंखे (टी.वाय.बी.ए.) याची मुंबई विद्यापीठाच्या कबड्डी (पुरुष) संघात निवड झाली आहे. तसेच, संस्थेच्या संदेश महाविद्यालयातील विद्यार्थीनी निधी राजोले (टी.वाय.बी.कॉम.) हिची कबड्डी (महिला) संघात निवड झाली आहे.
राज्यस्तरीय क्रीडा महोत्सवासाठी संस्थेच्या महाविद्यालयांतील तीन विद्यार्थ्यांची निवड झाल्याबद्दल संस्थेच्या अध्यक्ष पुष्पलता म्हात्रे, संस्थेचे विश्वस्त व इंदिरा गांधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य राजेंद्र म्हात्रे आणि संदेश महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सूर्यकांत आजगांवकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले असून, त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.