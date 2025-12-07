बाइक रॅलीतून स्वच्छ समुद्र व पर्यावरणाचा संदेश
कासा, ता. ७ (बातमीदार) : लायन्स इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट ३२३१A३, रिजन १ यांच्या वतीने शनिवारी (ता. ६) स्वच्छ समुद्र, सुरक्षित पर्यावरण आणि देशभक्ती असा त्रिवेणी संदेश देणारी भव्य बाइक रॅली उत्साहात पार पडली. सफाळे जलसार जेट्टीवरून सुरू झालेली ही रॅली सुमारे १६० किलोमीटरचे अंतर पार करत डहाणूपर्यंत पोहोचली.
डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर मनोज बाबुर आणि सफाळे सागरी पोलिस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजया गोस्वामी यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रॅलीचा शुभारंभ झाला. पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या रॅलीत सहभागी सदस्यांनी पिवळ्या जॅकेट्स आणि ‘राइड फॉर क्लीन सी’ अशा फलकांसह मार्गक्रमण केले.
रॅलीचे सागर टाका (डहाणू) येथे उत्साहात स्वागत करण्यात आले. लायन्स क्लबचे अध्यक्ष भूपेन बारी यांच्यासह अनेक पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. पालघर जिल्हा पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांचे या आयोजनासाठी विशेष सहकार्य लाभले.