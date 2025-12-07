सेंट फ्रान्सिस बोरीवली शाळेचा विद्यार्थी पर्व याला राष्ट्रीय पदक
पर्व ठाकूर याला राष्ट्रीय सुवर्णपदक
विरार, ता. ७ (बातमीदार) : भारतीय शालेय खेळ महासंघ (एसजीएफआय) आयोजित ६९व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धा २०२५ मध्ये बोरिवली येथील सेंट फ्रान्सिस शाळेचा विद्यार्थी पर्व नितेश ठाकूर याने नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे.
इंदूर येथे झालेल्या या स्पर्धेत पर्वने १४ वर्षे मुले वयोगटात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले आणि उंच उडी या खेळ प्रकारात १.८३ मीटर उंच उडी मारून सुवर्णपदकाचा मान मिळवला. तसेच त्याने ८० मीटर हर्डल प्रकारात सहावा क्रमांक पटकावला.
पर्वने या वर्षात तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेत एकूण १४ सुवर्णपदके, दोन रौप्यपदके आणि दोन कांस्यपदके जिंकली आहेत. त्याला नारायण पिसाळ आणि विद्या प्रसारक मंडळ स्पोर्ट्स क्लबचे क्रीडा तज्ज्ञ वैभव जाधव व संतोष आंब्रे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. सततचा सराव, अथक परिश्रम आणि योग्य मार्गदर्शन यामुळेच हे यश मिळाले, असे सांगत पर्वने भविष्यात क्रीडा क्षेत्रात मोठी कामगिरी करण्याचा मानस व्यक्त केला.