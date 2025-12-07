आठ वर्षांनंतर ठाणे पालिकेला ‘लिफ्ट’ची आठवण!
आठ वर्षांनंतर पालिकेला ‘लिफ्ट’ची आठवण!
जाहिरातीच्या हक्कावर बसणार उभारणीची जबाबदारी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : महामार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि पादचारी सुरक्षिततेसाठी २०१६-१७ मध्ये कोपरी, खारेगाव, विवियाना मॉल आणि कापूरबावडी येथे पादचारी पूल उभारण्यात आले. त्या वेळी या पुलांवर लिफ्ट बसवण्यासाठी खास डक्टही तयार करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष लिफ्ट बसवण्याचे काम तब्बल आठ वर्षे रखडले आणि हा विषय अक्षरशः पालिकेच्या विस्मरणात गेला.
दक्ष नागरिक अशोक सोनावले यांनी या संदर्भात महापालिकेकडे पाठपुरावा केला असता अखेर प्रशासनाने लिफ्ट उभारणीचा प्रस्ताव तयार असल्याचे स्पष्ट केले. लिफ्टसाठी लागणारा खर्च सरकारी निधीतून न करता तो जाहिरातीच्या माध्यमातून उभारण्याची नवी योजना आखण्यात आल्याची माहिती मिळते. या प्रस्तावानुसार एनर्जी ब्युटिशियन ॲण्ड डेव्हलपर्स या कंपनीला १५ वर्षे जाहिरात हक्क देण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात कंपनी महापालिकेला दरवर्षी एक कोटी रुपये देणार असून लिफ्टची उभारणी, नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि आवश्यक मनुष्यबळ पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी कंपनीवरच राहणार आहे. पादचारी पूल बांधताना लिफ्टसाठी तरतूद करूनही आठ वर्षे काम सुरु न होण्यामागील कारणे नेमकी काय, याबाबत नागरिकांकडून आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहरातील वरिष्ठ नागरिक, महिला व दिव्यांगांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या लिफ्टची प्रतीक्षा अखेर संपते का, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
