पनवेल पालिकेचा अधिकाऱ्यांना विसर
शहरात नगर परिषदेचे फलक असल्याने चर्चेचा विषय
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार)ः महापालिकेची ऑक्टोबर २०१६ मध्ये स्थापना झाली. नव्या प्रशासकीय बदलांनुसार कर संकलन, सुविधा, प्रभागरचना, पायाभूत सुविधांबाबत बदल झाले असले तरी शहरात झळकणारे ‘पनवेल नगर परिषद’ उल्लेखाचे फलक चर्चेचे विषय बनले आहेत.
पनवेलमध्ये सार्वजनिक इमारतीवर, पथदिव्यांच्या खांबांवर, बसथांब्यांवर, शाळांच्या भिंतींवर, काही शासकीय विभागांच्या कार्यालयांवर आजही नगर परिषदेच्या काळातील सूचनाफलक लावलेले दिसतात. २०१६ नंतरही फलकांचे नूतनीकरण झाले नसल्याने महापालिका अस्तित्वात येऊन दशक उलटले, तरीही जुन्या फलकांकडे पालिकेने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना महापालिका झाल्याचा विसर पडल्याची चर्चा रंगली आहे.
नागरिकांमध्ये नाराजी
पनवेल महापालिकेचे अस्तित्व, ओळख सर्वत्र स्पष्ट होण्यासाठी फलकांमधील बदल गरजेचा आहे. पनवेल महापालिकेची स्थापना होऊन नऊ वर्षे उलटूनही नगर परिषदेचे फलक जागोजागी असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
