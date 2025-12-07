कात्री चालली… आणि मानवतेचा चेहरा उजळला!
कात्री चालली आणि मानवतेचा चेहरा उजळला!
रवींद्र बिरारी यांची पाच हजारांहून अधिकांना मोफत केस-दाढी सेवा
टिटवाळा, ता. ७ (वार्ताहर) : समाजासाठी काम करायचे असेल, तर खिशात पैसा असावा, अशी धारणा आपण सहज करतो, पण समाजकार्यासाठी पैसा नाही, तर प्रामाणिक इच्छाशक्ती हवी, हे टिटवाळा येथील रवींद्र बिरारी यांनी सिद्ध केले आहे. रवींद्र बिरारी यांनी अनेक मनोरुग्ण, भिकारी आणि अंध-अपंग व्यक्तींचे केस आणि दाढी सेवा केली आहे. यासाठी त्यांना नुकतेच मृदगंध पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
रेल्वेस्थानकावर गाडीची वाट पाहत उभे असताना रवींद्र बिरारी यांना अनेक मनोरुग्ण, भिकारी आणि अंध-अपंग व्यक्तींचे केस व दाढी वाढलेल्या, ओंगळवाण्या अवस्थेत पाहायला मिळायचे. त्या वेळी त्यांना या सगळ्यांचे मोफत केस आणि दाढी करण्याची कल्पना सुचली. मग दर महिन्यातले दोन दिवस काढून सेंट्रल रेल्वेस्थानकावरील ठाणे ते बदलापूर येथे रेल्वेस्थानकावर वास्तव्य करणाऱ्या मनोरुग्ण, भिकारी आणि अंध-अपंग व्यक्तीचे मोफत केस आणि दाढी कापण्याचे काम त्यांनी चालू केले.
केस कापलेल्या व्यक्तीला चेहरा आरशात दाखवल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर आपसूकच हास्य फुलायचे. मनाला समाधान मिळते म्हणून काम करायचे, हा साधा विचार मनाशी ठेवून बिरारी हे आदिवासी खेड्या-पाड्यात मुलांना शैक्षणिक साहित्य, धान्य देणे असे काम ते गेली अनेक वर्षे करत आहेत.
जंतुंच्या संसर्गाने प्रकृती खालावली
भांडुप येथे स्वतःचा हेअर कटिंग सलून चालवणारे बिरारी, रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातही आपली कात्री वंचितांच्या मदतीसाठी फिरवत आहेत. स्थानकावर अशा व्यक्तींचे केस आणि दाढी करताना मनोरुग्णांकडून त्यांच्यावर कधीही जीवघेणा हल्ला झालेला नाही, तर एकदा मनोरुग्ण व्यक्तीचे केस कापताना त्याच्या केसांत असलेला जंतुंचा संसर्ग बिरारी यांना झाल्याने त्यांची प्रकृती खालावून सुमारे १० किलो वजन कमी झाले होते. तरीदेखील त्यांनी आपले सेवाकार्य थांबवले नाही.
पुरस्काराने सन्मानित
रवींद्र बिरारी यांच्या या अनोख्या आणि निस्वार्थ सेवेचा सन्मान म्हणून विठ्ठल उमप फाउंडेशनतर्फे ‘मुदगंध पुरस्कार’ त्यांना प्रदान करण्यात आला आहे.
सन्मानाच्या शिखरावर पोहोचलेला समाजसेवक सोशल बार्बर अशी ओळख असलेल्या रवींद्र बिरारी यांचे सर्वच स्तरातून कौतुक होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.