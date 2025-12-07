मुलुंडचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते डॉ. बाबूलाल सिंग यांचे निधन
काँग्रेसचे डॉ. बाबूलाल सिंह यांचे निधन
मुलुंड, ता. ७ (बातमीदार) : मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. बाबूलाल सिंह यांचे नुकतेच अल्पशा आजाराने निधन झाले. निधनासमयी ते ६५ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी जयबाला सिंह, मुलगा कपिल आणि विवाहित मुलगी यांचा समावेश आहे.
डॉ. बाबूलाल सिंह यांनी हजारो रुग्णांना मदत केली. गरजूंना त्यांनी मोफत औषधे दिली. मुलुंड स्मशानभूमीत त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा डॉ. वर्षा गायकवाड, ईशान्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष केतन शहा, राजोल संजय पाटील, राकेश शेट्टी, उत्तम गीते, केतन कोटक, डॉ. आर. आर. सिंग, योगेश शिलवंत, जयप्रकाश सिंग, जगदीश शेट्टी, डॉ. सचिन सिंग, दादू झेंडे, बी. के. तिवारी, गोविंद सिंग, सुनंदा सुरेश पाटील, के. एन. सिंग, राजेश इंगळे, अॅड. अमित पाटील आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.