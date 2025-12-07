वसई विरार मध्ये शिंदे सेनेत इनकॅमिन्ग सुरु
मुंबई

वसई विरार मध्ये शिंदे सेनेत इनकॅमिन्ग सुरु

Published on

बविआच्या माजी नगरसेवकांसह अनेकांचा शिंदे सेनेत प्रवेश
विरार, ता. ७ (बातमीदार) : वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाची ताकद वाढू लागली आहे. बहुजन विकास आघाडीच्या (बविआ) अनेक प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज जाहीर पक्षप्रवेश केला.
प्रवेश करणाऱ्यांमध्ये बविआच्या माजी नगरसेविका प्रतिमा पाटील आणि माजी नगराध्यक्ष जयराम पाटील यांचे पुत्र, माजी नगरसेवक विशाल जयराम पाटील यांचा समावेश आहे. याशिवाय, माजी नगरसेवक केशव पाटील यांचे पुत्र भूषण पाटील, अमोल हरिश्चंद्र पाटील, विशाल हरिश्चंद्र पाटील, तुषार विजय पाटील यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशामुळे नालासोपारा विभागात शिंदे सेनेची ताकद वाढली आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com