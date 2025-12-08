जलप्रवासाचे वेळापत्रक कोलमडले
जलप्रवासाचे वेळापत्रक कोलमडले
मोरा जेट्टीतील गाळामुळे नोकरदारांना फटका
उरण, ता. ८ (वार्ताहर)ः ओहोटीच्या काळात मोरा बंदरात साचणाऱ्या गाळामुळे उरण-मोरा ते मुंबई भाऊचा धक्का, मुंबई ते उरण जलप्रवासाचे वेळापत्रक वारंवार कोलमडत आहे. त्याचा फटका नोकरदरांना बसत असून, कामाला दांडी मारावी लागत आहे.
उरण मोरा ते मुंबई प्रवास करताना प्रवाशांना विविध समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात मोरा बंदरात साचलेला गाळ विविध अडचणी निर्माण करत आहे. या बंदरातील गाळ काढण्यासाठी लाखो रुपयांचा निधीतून खर्च करण्यात आला आहे, परंतु गाळ साचण्याची समस्या कायम आहे. ओहोटीच्या वेळी मोरा बंदरात चिखल जास्त असल्याने जलवाहतूक, औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या बोटी काही तास बंद असतात. त्यामुळे प्रवास करणाऱ्या खासगी कंपनीत काम करणाऱ्यां महिन्यातून तीन ते चार दिवस लेटमार्क, तर कधी कार्यालयीन सुट्टी घ्यावी लागत आहे.
-----------------------------------
अडचणींचा फेरा
अनियमित वेळापत्रकामुळे नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आजारी व्यक्तींना, उच्च शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, महत्त्वाच्या कामाला जाणाऱ्या प्रवाशांना त्याचा सर्वाधिक त्रास होत आहे. त्यामुळे गाळाची समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक पद्धतीचा वापर करून गाळ काढावा किंवा बंदराची लांबी वाढवावी, अशी मागणी प्रवासीवर्गातून होत आहे.
