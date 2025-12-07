मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अर्थसहाय्य, नवे प्रकल्प आणि उपक्रम जाहीर!
दर्जेदार मराठी चित्रपटांना अर्थसहाय्य
मंत्री आशीष शेलार यांची माहिती

मुंबई ता. ७ : राज्य सरकारतर्फे ५० दर्जेदार मराठी चित्रपटांना एकूण १४ कोटी ६२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले असून, फिल्म सिटीचा अंतिम आराखडा मंजूर झाल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी दिली. समाजभान, प्रयोगशीलता आणि कलात्मक दर्जा जपणाऱ्या चित्रपटांना दिले जाणारे हे सहाय्य केवळ आर्थिक नसून संवेदनशील आणि नावीन्यपूर्ण चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देणारे आहे, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र कला अकादमीच्या प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्यमंदिरात सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे आयोजित ‘दर्जेदार चित्रपटांना अर्थसहाय्य योजने’चा धनादेश वितरण सोहळा, ‘गणेशोत्सव रिल्स स्पर्धा’ पारितोषिक वितरण आणि ‘राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज’ चित्रपटाच्या पोस्टर अनावरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर, तसेच कलाकार, दिग्दर्शक आणि पुरस्कार विजेते उपस्थित होते.
स्वाती म्हसे पाटील यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले, तर डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी विभागाच्या विविध योजना आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती दिली. धनादेश वितरणानंतर गणेशोत्सव रील्स स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण झाले.


५० चित्रपटांचा सन्मान

सन्मानित ५० चित्रपटांमध्ये चार राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त, तीन राज्य पुरस्कारप्राप्त, १० ‘अ’ दर्जा, २३ ‘ब’ दर्जा आणि १० ‘क’ दर्जा चित्रपटांचा समावेश असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासोबतच व्हेवज् २०२५ या जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल समिटमधून महाराष्ट्राने ‘क्रिएटीव्ह इकॉनॉमी हब’ होण्याचा निर्धार व्यक्त केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

