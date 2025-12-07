वसईत गाडीला कट मारला म्हणून तरुणाला बेदम मारहाण
वसईत तरुणाला बेदम मारहाण
गाडीला कट मारल्याने वाद; नऊ जणांविरोधात गुन्हा
नालासोपारा, ता. ७ ( बातमीदार) ः गाडीला कट का मारला या किरकोळ कारणावरून वसईत तुफान हाणामारी झाली. हा प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. कारला कट मारल्याच्या रागातून ९ ते १० जणांनी एकत्र येऊन, लाथा-बुक्क्या, दांडके, लोखंडी रॉडने मारहाण केली आहे. याप्रकरणी नालासोपाराच्या पेल्हार पोलिस ठाण्यात नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेत एक जण गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
तसामूल खान, निजामुन खान, मोहित खान, नसिफ खान, रफिक खान, सादिक खान, तौफिक खान, जमिर खान, समीर खान, असे गुन्हा दाखल झालेल्यांची नाव आहेत. हे सर्व जण नालासोपारा पूर्व पेल्हार येथील रहिवासी आहेत, तर विकास राममुरत यादव (वय २०) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. शनिवारी (ता. ६) दुपारी वसई पूर्व नाईकपाडा येथे मोहिद खान यांच्या कार ने त्यांना कट मारला यावरून त्यांची आपसात बाचाबाची झाली. या बाचाबाचीचे रूपांतर वादावादीत झाले. नंतर मोहिद खान याने वसईच्या तुंगारेश्वर फाटा येथे आपल्या सहकाऱ्यांना बोलावून यादवला लाथा-बुक्क्यांनी, दांडक्याने, लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केले. आजूबाजूच्या नागरिकांनी या सर्व मारामारीचा व्हिडिओ मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला आहे.
