पानिपतकार विश्वास पाटील यांचा नवी मुंबईत जाहीर सत्कार
पैठण शहराच्या इतिहासावर आधारित प्रतिष्ठान पुस्तकाचे प्रकाशन
नवी मुंबई, ता. ७ (वार्ताहर) : ९९ व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष, पानिपतकार ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील यांचा जाहीर सत्कार करण्यात येणार आहे. यशवंतराव चव्हाण केंद्र, नवी मुंबई व कवी कुसुमाग्रज वाचनालय संस्था, नवी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी (ता. ९) सकाळी १० वाजता नेरूळ, सेक्टर १९ इथल्या स्टर्लिंग कॉलेज सभागृहात हा समारंभ होणार आहे.
या वेळी जयवंत पाटील लिखित प्रतिष्ठान (पैठण शहराचा इतिहास) या पुस्तकाचे प्रकाशन विश्वास पाटील व कविवर्य प्रा. अशोक बागवे यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमास नवी मुंबईकर रसिक प्रेक्षकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन यशवंतराव चव्हाण केंद्र नवी मुंबईचे अध्यक्ष प्रमोद कर्नाड व सचिव डॉ. अशोक पाटील यांनी केले आहे.
लेखक जयवंत पाटील हे शिवव्याख्याते म्हणून परिचित असून, त्यांनी एक मंच, एक व्याख्याता व एकवीस विषय या व्याख्यानमालेत आतापर्यंत २० व्याख्याने दिली आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात फक्त पैठण शहराचा इतिहास नसून मराठी संस्कृतीचा इतिहास असल्याचे कवी कुसुमाग्रज वाचनालय संस्थेचे कार्यवाह ललित पाठक यांनी सांगितले.
