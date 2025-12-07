नायगाव दुचाकीस्वाराचा नायगाव पुलावरून कोसळून अपघात
नायगावमध्ये दुचाकीस्वाराचा पुलावरून कोसळून मृत्यू
नालासोपारा, ता. ७ (बातमीदार) ः नायगाववरून उमेळाकडे जाणारा दुचाकीस्वार पुलाच्या कठड्याला आदळून खाली कोसळल्याची घटना रविवारी (ता. ७) पहाटे घडली आहे. यात एकाचा मृत्यू, तर एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. याबाबत माणिकपूर पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.
रोहित रमेश सिंग (वय २०) असे मृताचे नाव आहे. बिगणेश कडकीलवर असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. रविवारी पहाटे हे दोघेजण भरागाव वेगात आपल्या मोटारसायकलवरून नायगाव पूर्ववरून उमेळाकडे जात असताना त्यांची मोटारसायकल पुलाच्या वळणावरील कठड्याला आदळली. दोघेही पुलावरून थेट खाली कोसळले आहेत. यात रोहितचा मृत्यू तर बिगणेश गंभीर जखमी झाला आहे. ही तिसरी घटना असून, यापूर्वी तुषार चोगळे, शार्दूल दुबला या तरुणांचा अशाच अपघातात मृत्यू झाला होता. या वाढत्या अपघातांच्या घटनांवरून नायगावचा वळणधारी पूल हा दिवसागणिक मृत्यूचा सापळा बनत चालल्याने वाहनधारक, नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
