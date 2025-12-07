मोखाडा चौफुलीवर दुचाकीची कारला जोराची धडक
दुचाकी आणि कारच्या धकडेत एक गंभीर
मोखाडा, ता. ७ (बातमीदार) ः मोखाड्यात रविवार (ता. ७) अपघात वार ठरला आहे. पोशेरा येथे दुपारी कार अपघाताची घटना ताजी असतानाच मोखाडा चौफुलीवर भरधाव दुचाकीस्वाराने कारला धडक दिली. या अपघातात सागर बेंडकोळी हा दुचाकीस्वारावर गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
मोखाड्यात दुपारी नाशिकहून जव्हारकडे जाणाऱ्या कारच्या अपघाताची घटना घडली होती. ही घटना ताजी असतानाच मोखाडा चौफुलीवर भरधाव वेगातील दुचाकीस्वाराने समोरून येणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिली आहे. कार नाशिकहून विक्रमगडकडे जात होती. या भीषण अपघातात दुचाकीस्वार सागर बेंडकोळी १५ ते २० फूट उंच उडून खाली कोसळल्याचे प्रत्यक्षदर्शिंनी सांगितले. त्याच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने, मोठा रक्तस्राव झाला. नागरिकांनी सागरला मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले, मात्र त्याची स्थिती गंभीर असल्याने त्याला नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. मोखाड्यात एकाच दिवसात दोन अपघातांच्या घटना घडल्याने, रविवार अपघात वार ठरला आहे. डहाणु-जव्हार-मोखाडा-त्र्यंबकेश्वर या राष्ट्रीय महामार्गावर सातत्याने अपघाताच्या घटना घडत आहेत.
