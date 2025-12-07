कर्जाला कंटाळून विरारमध्ये जाळून घेऊन आत्महत्या
कर्जाला कंटाळून तरुणाची जाळून घेऊन आत्महत्या
विरारमधील घटना; पत्नी, भाचा जखमी
नालासोपारा, ता. ७ (बातमीदार) : घर, गाडी, दुकानाच्या कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका ४० वर्षीय तरुणाने स्वतःच्या अंगावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून जाळून घेतल्याची धक्कादायक घटना विरारमध्ये घडली. या घटनेत त्याचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला, तर त्याला वाचविण्यासाठी गेलेला भाचा आणि त्याची पत्नी हे भाजून गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना शनिवारी (ता. ६) रात्री घडली.
भाच्याची परिस्थिती गंभीर असल्याने त्याला मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे, तर पत्नीला उपचार करून सोडण्यात आले. ‘कर्जबाजारीपणाला कंटाळून ही आत्महत्या केली असल्याचे आमच्या प्राथमिक तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणात अकस्मात मृत्यूची नोंद करून आम्ही अधिक तपास करीत आहोत,’ अशी माहिती विरारचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लालू तुरे यांनी दिली. अखिलेश विश्वकर्मा असे मृत तरुणाचे नाव होते. पत्नी सुषमा विश्वकर्मा (वय ३५) आणि भाचा लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा (वय ३०) हे दोघे जखमी झाले. विरार पूर्वेच्या मामानगर परिसरातील अरुण दीप प्लाझा या इमारतीच्या तळमजल्यावरील सदनिकेत अखिलेश राहत होता. त्याचे वेल्डिंगचे दुकान असून, व्यवसायात त्याला आर्थिक टंचाई आली असल्यामुळे घर, गाडी, दुकानाच्या कर्जाचे हप्ते तो भरू शकत नव्हता. या सर्व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून त्याच्या घरातही वादविवाद सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. अंगावरील आगीचा भडका एवढा मोठा होता, की यात अखिलेश ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त जळाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पत्नीचा डावा हात भाजला आहे आणि भाचा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाजल्याने त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे.
