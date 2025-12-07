श्रीप्रस्थ संकुलातील खेळाच्या मैदानाचे आमदार राजन नाईक यांच्या हस्ते लोकार्पण
वसई-विरारमधील १००% आरक्षणे जनतेसाठी खुली करणार
श्रीप्रस्थ संकुलातील खेळाच्या मैदानाचे लोकार्पण
विरार, ता. ७ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील खेळासाठीची १०० टक्के आरक्षणे जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली जातील, असा ठाम विश्वास आमदार राजन नाईक यांनी व्यक्त केला. नालासोपारा पश्चिम, श्रीप्रस्थ संकुलातील खेळाच्या मैदानाचा लोकार्पण सोहळा आमदार राजन नाईक यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडला. या वेळी स्थानिक रहिवासी आणि भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भाजप नेते मनोज पाटील यांनी यावेळी माहिती दिली की, अंदाजे तीन एकरवर पसरलेल्या या मैदानात क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो आणि फुटबॉलसाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांसाठी मैदानाभोवती ''पाथ-वे'' तयार करण्यात येणार आहे.
आमदार राजन नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली वसई-विरार महापालिकेच्या ताब्यात असलेली आरक्षणे नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून निळेमोरे येथील गार्डनची जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, भाजप नेते मनोज पाटील यांनी या मैदानांच्या विकासासंदर्भात उपस्थितांना विस्तृत माहिती दिली.
प्रय्त्नांना यश
नालासोपारा-निळेमोरे येथील सर्व्हे क्रमांक : 268/ब/9 मधील आरक्षण क्रमांक : 349 ही एकूण 6810 चौरस मीटर जागा वसई-विरार महापालिकेच्या गार्डनकरता आरक्षित आहे. परंतु; सदर जागेवर एका राजकीय पक्षाचा कब्जा होता. ही बाब भाजप नेते मनोज पाटील यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी ही महापालिकेने ताब्यात घ्यावी, यासाठी आवश्यक पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांनंतर गार्डनची ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेली आहे.
