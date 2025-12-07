वसईत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सुलेखन कार्यशाळा संपन्न
वसईत विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सुलेखन कार्यशाळा संपन्न
विरार, ता. ७ (बातमीदार) : परुळेकरसर एज्युकेशन फाऊंडेशनतर्फे वसईतील न्यू इंग्लिश स्कूल येथे विद्यार्थ्यांसाठी कॅलिग्राफी (सुलेखन) कार्यशाळेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. कलाक्रिडा महोत्सवात उत्तीर्ण झालेल्या तसेच तालुक्यातील इयत्ता ५ वी ते १२ वीच्या मर्यादित ३० विद्यार्थ्यांनी यात सहभाग घेतला. कार्यशाळेत भाग घेतल्याबद्दल फाऊंडेशनतर्फे सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्र देण्यात आले.
विरारपूर्व येथील विवा आर्ट कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. संगीता पाटील यांच्यासह सहा प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांनी विनामूल्य सुलेखन कलेचे सखोल मार्गदर्शन केले. फाउंडेशनने विद्यार्थ्यांना सुलेखनाचे सर्व साहित्य मोफत पुरवले आणि प्रशस्तीपत्र दिले. विद्यार्थ्यांचा उत्साह पाहून अशा आणखी तीन ते चार कार्यशाळा घेण्याचे आश्वासन फाउंडेशनने दिले आहे. फाउंडेशन आणि विवा कॉलेजच्या या संयुक्त उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
