धनंजय मुंडेंवर जरांगे पुन्हा बरसले!
खांदा कॉलनी येथे मराठा भवनाचे उद्घाटन
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) ः मला मारण्यासाठी अडीच कोटी रुपयांची सुपारी माजी मंत्री धनंजय मुंडेंनी दिली, अशी कबुली ताब्यात घेतलेल्या आरोपींनी पोलिसांना दिली आहे. त्यांच्या कॉल रेकॉर्डिंगपासून त्या रात्री आरोपी आणि मुंडे यांच्यात झालेल्या संभाषणाचे पुरावेही पोलिसांकडे असल्याचा गंभीर आरोप मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी येथे केला.
पनवेलच्या खांदा कॉलनीतील मराठा भवनच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. जरांगे-पाटील यांनी जालना पोलिसांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. इतके पुरावे असताना जालना जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक धनंजय मुंडे यांना चौकशीसाठी का बोलवत नाहीत अटक का केली जात नाही. राज्य सरकार त्यांना पाठीशी का घालत आहे. गृहमंत्री याप्रकरणी गप्प का, असा थेट सवाल जरांगे-पाटील यांना सभेतून केला.
पंकजा मुंडे यांच्यावरही टीका
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावरही त्यांनी कठोर टीका केली. जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांच्या सह्या नसतानाही ७० कोटी रुपये वाटण्यात आले. न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. हे राजकारण असल्याने आम्हाला न्यायालयात जावे लागले, असेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
निवडणुकीत धडा शिकवा
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांना निवडणुकीत पराभूत करण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले. तसेच मुंबईतील आंदोलनादरम्यान पनवेल-खांदा परिसरातील मराठा बांधवांनी दिलेल्या मदतीबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. आंदोलनातील अनेक किस्से, संघर्षाच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला.
