तासाभरात पुरवठा सुरळीत; महावितरणकडून दिलगीरी व्यक्त!
वीजवाहिनीत बिघाडाने एक तास वीजपुरवठा खंडित
बदलापूर, ता. ७ (बातमीदार) ः पडघा पाल वीजवाहिनीवरील गंभीर तांत्रिक बिघाडामुळे रविवारी (ता. ७) सायंकाळी डोंबिवली, कल्याण पूर्व, बदलापूर, अंबरनाथ आणि उल्हासनगर परिसरातील सुमारे चार लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा अचानक खंडित झाला. अनपेक्षितपणे वीज गेल्यामुळे घरगुती, तसेच व्यापारी ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. बिघाडाची माहिती मिळताच महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी यांसह महापारेषणची तांत्रिक पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली आणि दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. महावितरण आणि महापारेषणच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे एका तासात म्हणजेच सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास पुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला. खंडित काळात ग्राहकांना सहन कराव्या लागलेल्या गैरसोयीबद्दल महावितरण प्रादेशिक कार्यालय, कल्याणच्या वतीने उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी विभागाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
