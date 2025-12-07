फसवणूक प्रकरणी विक्रम भट यांना अटक
फसवणूकप्रकरणी
विक्रम भट्ट यांना अटक
मुंबई, ता. ७ : प्रसिद्ध बॉलीवूड दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांना ३० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात राजस्थान पोलिसांनी रविवारी मुंबईतून अटक केली. सोमवारी न्यायालयात हजर करून राजस्थान पोलिस ट्रान्झिट रिमांडची मागणी करणार आहेत.
उदयपूर येथील इंदिरा आयव्हीएफचे संस्थापक डॉ. अजय मुरडिया यांना त्यांच्या दिवंगत पत्नीच्या वैद्यकीय क्षेत्रातील योगदानाबद्दल बायोपिक बनवण्यासाठी भट्ट यांनी आग्रह केला. चित्रपटातून सुमारे दोनशे कोटींची कमाई होईल, असा विश्वास दाखवण्यात आला; परंतु पैसे घेऊनही चित्रपट बनवण्यात आला नाही, अशी तक्रार मुरडिया यांनी भोपालपुरा पोलिस ठाण्यात केली. याप्रकरणी विक्रम भट्ट यांच्यासह त्यांची पत्नी आणि अन्य सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
