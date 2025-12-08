खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये एसएसटीची चमक
खेलो इंडिया गेम्समध्ये त्रिशाला रौप्य
कल्याण, ता. ८ (वार्ताहर) : खेलो इंडिया स्पर्धेत त्रिशा नायर हिने उत्कृष्ट कामगिरीची करत रौप्य पदकावर मोहोर उमटवली आहे. राजस्थानमध्ये नुकतेच खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्स पार पडल्या. त्रिशाने ४×१०० मीटर रिले स्पर्धेत रौप्य पदक पटकावले. तिच्या या कामगिरीचे सर्वच स्तरावरुन कौतुक करण्यात येत आहे.
या स्पर्धेत देशभरातील विद्यापीठांतील धावपटूंनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये त्रिशाने अप्रतिम कामगिरी करत आपल्या संघाला निर्णायक टप्प्यावर आघाडी मिळवून दिली आणि रिले स्पर्धेत रौप्य पदक पटकावले. तिच्या वेग, कौशल्य आणि सातत्यपूर्ण सरावाचे हे फलित असल्याचे क्रीडा विभागाने सांगितले.
