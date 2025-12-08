दिबांच्या नावासाठी भूमिपुत्र आक्रमक
विमानतळावरील मोर्चानिमित्त गावोगावी बैठकांना जोर
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी भूमिपुत्र आक्रमक झाले आहेत. याच अनुषंगाने रविवारी कोपरखैरणेत २९ गावांतील भूमिपुत्रांची बैठक पार पडली आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या मागणीसाठी २२ डिसेंबरला खासदार सुरेश (बाळ्यामामा) म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढला जाणार आहे. सागरी जिल्ह्यातील भूमिपुत्र संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. याच अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिका विभागातील २९ गावांच्या प्रतिनिधींची नियोजन बैठक शेतकरी समाज मंदिर कोपरखैरणे येथे पार पडली. या वेळी प्रत्येक गावात बैठका घेण्यात येत असून, मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन आंदोलकांना करण्यात आले आहे.
तिढा कायम
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला राष्ट्रीय लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव लागावे यासाठी गेल्या दशकापासून भूमिपुत्र मागणी करत आहेत, मात्र नामकरणाचा तिढा सुटला नसल्याने स्थानिक भूमिपुत्र आक्रमक झाले आहेत.
