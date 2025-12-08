गोराई रो-रो जेट्टीवर पर्यटकांची गर्दी
कांदिवली, ता. ८ (बातमीदार) : वर्षातील शेवटचा महिना असल्याने रविवारची सुट्टी आणि हवेतील गारव्याचा मनसोक्त आनंद लुटण्यासाठी गोराई जेट्टीवर पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली होती. गोराई खाडी ओलांडून गोराई बीच, पॅगोडा (विपश्यना केंद्र) आणि वॉटर किंगडम या आवडत्या ठिकाणी जाण्यासाठी सकाळपासूनच बोटीसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
गोराई कोळी बांधवांच्या बोटी तसेच वॉटर किंगडम व्यवस्थापनाच्या बोटी पर्यटकांनी तुडुंब भरून सतत ये-जा करत होत्या. पर्यटक कुटुंबीयांसमवेत तसेच स्वतःची दुचाकी घेऊन गोराईच्या दुसऱ्या तीरावर जात होते. पाण्यातील लाटा, उडणारे पक्षी आणि सोनेरी पॅगोडा पाहण्याचा अनुभव पर्यटकांनी लुटला. हलणाऱ्या बोटीतून उतरतानाचा भीतीयुक्त आनंदही अनेकांनी घेतला.
पर्यटकांच्या आवडीची ठिकाणे
गोराईच्या पलीकडे पोहोचल्यानंतर पर्यटकांनी विविध ठिकाणांवर मौजमजा केली. काहींनी गोराई बीचवर खाडीचा आनंद लुटला. काही पर्यटकांनी पॅगोड्यात (विपश्यना केंद्र) जाऊन मनःशांतीचा अनुभव घेतला. इतरांनी वॉटर किंगडममध्ये जाऊन पाण्यातील विविध खेळांचा मनसोक्त आनंद लुटला.
स्थानिक व्यावसायिकांना फायदा
रविवारच्या या प्रचंड गर्दीमुळे गोराई येथील स्थानिक व्यावसायिकांचा धंदाही चांगलाच तेजीत आला. मासे, गावरान भाजी, नारळ आणि ताडगोळे (आईस ॲपल) विकणाऱ्या कोळी महिलांच्या व्यवसायात चांगलीच भर पडली.
