७२० कुटुंबांना पाण्यासाठी भुर्दंड

घणसोलीतील गृहसंकुलाला व्यावसायिक दर
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : घणसोलीतील एका गृहसंकुलातील ७२० कुटुंबांकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी व्यावसायिक दर आकारण्यात येत आहे. हा प्रकार बेकायदा असल्याने सोसायटीचे अध्यक्ष योगेश चव्हाण यांनी एमआयडीसी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
घणसोलीतील ऑरम सोसायटीमध्ये दरमहा हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार नागरिकांवर पडत आहे. एमआयडीसीकडे अनेक वेळा तक्रारी देऊनही कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याने नागरिकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या आंदोलनाला नागरिकांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
दरम्यान, एमआयडीसी प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याप्रकरणी सकारात्मक तोडगा शोधण्यासाठी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे, परंतु तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय चव्हाण यांनी घेतला आहे.
हक्कांवर गदा
घणसोली परिसरातील पाणी दर निश्चितीची धोरणे, नागरिकांवरील आर्थिक भार, प्रशासनाची उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे निवासी भागाला निवासी दर मिळणे, हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

