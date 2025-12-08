जिल्ह्यातील शेतीतील उत्पादन क्षमता वाढणार
चार हजार ३०८ मृदा आरोग्य पत्रकांचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : बळीराजाला त्याच्या शेतीतील मातीची पोत कळावी, उत्पादन क्षमता वाढावी, यासाठी माती परीक्षण करून त्यातील घटकांनुसार पिकांची निवड करून अधिक चांगले पीक घेता यावे, यासाठी जिल्हा कृषी विभागाकडून मृदा आरोग्य पत्रिका तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील पाच हजार मृदा नमुने तपासण्यात आले असून, चार हजार ३०८ मृदा आरोग्य पत्रकांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी रामेश्वर पाचे यांनी दिली. त्यामुळे आता, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीतील घटकानुसार पीक घेऊन आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचे आरोग्य कळावे, त्यानुसार पीक पद्धती राबवता यावी, उत्पादन क्षमता व त्यातील घटकांनुसार खतांचे प्रमाण ठरवावे लागते. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहयोगाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका (सॉइल हेल्थ कार्ड) ही योजना हाती घेतली आहे. त्यानुसार २०२५-२६ यावर्षी जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील निवड करण्यात आलेल्या गावातील १५ हजार मृदा नमुन्यांची संख्या तपासण्याची उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत १३ हजार ८०० मृदा नमुने घेण्यात आले असून, पाच हजार ८०० तपासण्यात आले आहेत. त्यापैकी चार हजार ३०८ मृदा आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा कृषी विभागाने दिली.
‘या’ घटकांची होते तपासणी
मृदेतील सामू (पीएच), क्षारता, पालाश, सेंद्रीय कर्ब, नत्र, स्फुरद, गंधक, लोह, जस्त, बोरॉन आदी घटकांची मात्रा किती प्रमाणात आहे, याची तपासणी येथील प्रयोगशाळेत केली जाते.
जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्य तपासणी करून घ्यावी. तपासणीनंतर देण्यात येणाऱ्या मृदा आरोग्य पत्रिकेनुसार खतांचा वापर करावा. त्यामुळे अनावश्यक खताचा वापर टाळता येणार असून, पिकांचे कीव व रोगाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासदेखील मदत होणार आहे. यासंदर्भातील प्रचार गाव स्तरावर करण्यात येत आहे.
- रामेश्वर पाचे, जिल्हा अधीक्षक कृषी, ठाणे.
मृदा आरोग्य पत्रिका वाटप
तालुका मृदा आरोग्य पत्रिका
शहापूर १३५२
मुरबाड ३३९
भिवंडी १६९६
अंबरनाथ १०५
कल्याण ८१६
एकूण ४३०८
