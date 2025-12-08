मासुंदा तलाव परिसरात दुर्गंधी
मासुंदा तलाव परिसरात दुर्गंधी
दत्त घाट परिसरात नागरिकांवर नाकावर रुमाल धरण्याची वेळ
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाण्याचे हृदय आणि ठाणेकरांचे हक्काचे पर्यटनाचे ठिकाण म्हणून मासुंदा तलावाकडे पाहिले जाते. मात्र याच तलाव परिसरातील दत्त घाट परिसरात नागरिकांकडून टाकण्यात येणाऱ्या निर्माल्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे सकाळ-संध्याकाळ तलावाजवळ फेरफटका मारण्यासाठी येणारे नागरिक आणि व्यायाम करणारे लोक या दुर्गंधीमुळे त्रस्त आहेत.
ठाणे म्हटले की मासुंदा तलाव हे चित्र डोळ्यासमोर येते. केवळ ठाणेकरच नव्हे तर मुंबईकरांनाही या तलावाचे आकर्षण आहे. म्हणूनच तलाव सुशोभीकरणाच्या मोहिमेत मासुंदाचे रुपडे ठाणे महापालिकेने पालटले. आकर्षक विद्युत रोषणाई, काचेचे रॅम्प, बसण्यासाठी कठडे अशा अनेक सोयी-सुविधा उपलब्ध केल्या. तलावाला वेढा घालणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गाड्या हटवल्या. इतकेच नव्हे तर घोडागाडीवाल्यांनाही उभे राहण्यासाठी वेगळी व्यवस्था करून विष्ठा रस्त्यावर पडणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. असे असले तरी दुसरीकडे तलावाच्या काठावर साचलेला कचरा, गाळ आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे दुर्गंधीची समस्या वाढत चालली आहे. दत्त घाट परिसरात पूजा-अर्चनेसाठी आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी मोठी गर्दी असते. दत्त घाट येथे मोठ्या प्रमाणात निर्माल्य टाकण्यात येते. त्यामुळे घाट परिसरात दुर्गंधी पसरली असावी, असा दावा पालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, मासुंदा तलाव हा शहराची ओळख असून, त्याचा परिसर स्वच्छ आणि आकर्षक ठेवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. वाढती दुर्गंधी आणि अस्वच्छता याकडे पालिकेने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे मत काही पर्यटकांनी व्यक्त केले.
यंदा दत्त घाट येथे मोठ्या प्रमाणात गणेश विसर्जन व नवरात्र उत्सवात बसविण्यात येणाऱ्या माती व धान्याच्या घाटाचे विसर्जन करण्यात आले. त्यामुळे दुर्गंधी पसरली असल्याची शक्यता आहे. त्वरित पाणीउपसा करून तेथे साफसफाई करण्यात येईल.
- मनीषा प्रधान, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.