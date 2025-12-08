वृक्षतोडीबाबत गुन्हे दाखल करा!
मनोरुग्णालयातील झाडांसाठी राष्ट्रवादी आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील ७२४ वृक्षांच्या तोडीचा प्रस्ताव सार्वजनिक विभागाने ठाणे पालिकेकडे सादर केला आहे. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच या परिसराची राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पाहणी केली. या पाहणीत हरकती येण्यापूर्वीच शेकडो झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची गंभीर बाब समोर आल्याचे सांगत वृक्षतोड करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली.
ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील एक हजार ६१४ वृक्षांपैकी ७२४ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठाणे महापालिकेकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावात ३०३ वृक्ष थेट तोडण्याची, तर उर्वरित ४२१ वृक्षांचे पुनर्रोपण करण्याची नोंद आहे. पुनर्रोपणाचे ठिकाण, देखभाल आणि जगण्याचे प्रमाण याबाबत मात्र कोणतीही स्पष्टता नाही. या वृक्षांमध्ये फणस, कैलासपती, अशोक, आंबा, बदाम, शेवगे, नारळ, ताड, साग, भोकर, कांचन, अनंता, बेहरी माड, कडुलिंब, चाफा, उंबर यासारख्या विविध वृक्षांचा समावेश आहे. यासंदर्भात मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली महिलाध्यक्ष सुजाताताई घाग, युवक कार्याध्यक्ष राजेश कदम, मकसूद खान, राजेश साटम, दीपक क्षत्रिय आदी कार्यकर्त्यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालय परिसरातील पाहणी केली. तसेच, या पाहणीनंतर अधीक्षक नेताजी मुळीक यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. या पाहणीमध्ये अनेक ठिकाणी आधीच वृक्षतोड झाल्याचे निदर्शनास आले. अतिशय जुनी झाडेही तोडण्यात आली असल्याचे या वेळेस दिसून आले, असे सांगण्यात आले.
शेवटची वनराई
विकासाचे आम्ही स्वागतच करीत आहोत; पण शहरात उरलेली शेवटची वनराई नष्ट करण्यात येत असेल, तर ते आम्ही सहन करणार नसल्याचा इशारा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी दिला. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, यासंदर्भात आपण पोलिस ठाण्यात पत्र देणार आहोत, असेही प्रधान म्हणाले.
