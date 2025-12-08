ठाण्यात जादूटोण्याचा प्रकार
ठाण्यात जादूटोण्याचा प्रकार
वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : शहरातील वागळे इस्टेट परिसरात जुन्या वर्तमानपत्रावर पिठाच्या तीन बाहुल्या तयार करून त्याच्यावर हळद, कुंकू व काळा टिका लावलेल्या अवस्थेत ठेवत जादूटोणा करण्याचा प्रकार समोर आला आहे. जादूटोणा आणि सामाजिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वागळे इस्टेट, गंगाधर नगर येथील मिलिंद गायकवाड यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गायकवाड हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेची व चबुतऱ्याची साफसफाई करतात. महापरिनिर्वाणदिन असल्याने शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास ते साफसफाई करत होते. या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेच्या पाठीमागील बाजूच्या परिसरात त्यांना चबुतऱ्याच्या भिंतीजवळ जुन्या वर्तमानपत्रात गोळा गुंडाळून ठेवलेला आढळला. तो उघडला असता त्यात पिठाच्या तीन बाहुल्यांवर हळद, कुंकू व काळा टिका लावल्याचे निदर्शनास आले. तातडीने ती बाब त्यांनी त्या परिसरातील राजू डावरे आणि शोभा सोनवणे यांना सांगितले. त्यानंतर त्यांनी समाजबांधवांसह वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात निवेदन दिले. त्या जादूटोण्याचा तसेच सामाजिक तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कोणीतरी अनोळखी व्यक्तीने जाणीवपूर्वक हा प्रकार केल्याचे तक्रारीत नमूद केले. याप्रकरणी वागळे इस्टेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
