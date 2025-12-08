माणकोली-चिंचोटी रस्त्याचे काम निकृष्ट
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर) : माणकोली-खारबाव-चिंचोटी रस्त्यावरील दुरुस्ती कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक ग्रामस्थ विनोद वैती यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
भिवंडी तालुक्यातील माणकोली-अंजूरफाटा-खारबाव-कामण-चिंचोटी हा रस्ता मुंबई-नाशिक आणि मुंबई-अहमदाबाद या दोन्ही महामार्गांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा आहे. औद्योगिक क्षेत्रापर्यंत जाण्यासाठीही हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने दररोज वाहनांची मोठी वर्दळ येथे असते. हा रस्ता बी.ओ.टी. तत्त्वावर बांधण्यात आला होता; मात्र देखभाल नीट न झाल्याने गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडू लागल्याने अपघातांची मालिका सुरू झाली. स्थानिकांच्या २०१७ पासून सुरू असलेल्या आंदोलनांनंतर हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला.
रस्ता पीडब्ल्यूडीकडे आल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत जवळपास १३ कोटी २७ लाख ३३ हजार रुपये दुरुस्तीवर खर्च झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र एवढा खर्च करूनही रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्डे तसेच असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. पीडब्ल्यूडी व संबंधित ठेकेदारांनी एकत्र येऊन बनावट कामांची बिले काढल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. निवेदनात विनोद वैती यांनी स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.
अशा मागण्या
* दुरुस्ती कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी
* काढलेली बिले व अंदाजपत्रकांची तपासणी
* एम.बी. बिले, तपासणी अहवाल, रॉयल्टी चलनांच्या पावत्यांची चौकशी
* केलेली कामे प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहेत का, याची तपासणी
* रस्त्यावरील खड्डे तत्काळ भरून वाहतूक सुरक्षित करावी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.