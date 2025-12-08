सर्वपक्षीय सभेतून धारावीकरांचा निर्धार
धारावी पुनर्विकासाला विरोध कायम
सर्वपक्षीय निर्धार सभा
धारावी, ता. ८ (बातमीदार) : धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मनमानी धोरणांविरोधात आणि अदाणी समूहाला दिलेल्या प्राधान्याविरोधात रविवारी (ता. ७) कामराज हायस्कूल येथे सर्वपक्षीय संतापाचा स्फोट झाला. प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेल्या धारावीकरांनी ‘‘कितीही ताकद लावा, आम्ही अदाणीला धारावीतून पळवूनच लावू!’’ असा ठाम निर्धार व्यक्त करत सरकारचा जोरदार निषेध केला.
सभेत धारावीचा पुनर्विकास धारावीतच झाला पाहिजे आणि विस्थापन स्वीकारले जाणार नाही, ही मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी एकमुखाने मांडली. ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “धारावीच्या सोन्यासारख्या जमिनीवर सरकारची नजर आहे. अदाणीला पुढे करून धारावीकरांना फसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गरीब समजून जमिनी हडपायचा डाव केला जात आहे.” त्यांनी धारावीकरांना एकजूट राहण्याचे आवाहन करत, ठाकरे गट आणि मित्रपक्ष मिळून अदानीला धारावीत टिकू देणार नाहीत, असे ठणकावून सांगितले. या वेळी बोलताना आमदार महेश सावंत यांनी धारावीचा पुनर्विकासाचा प्रश्न येत्या नागपूर अधिवेशनात जोरकसपणे मांडण्याची ग्वाही दिली. कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, शैलेंद्र कांबळे, आप मुंबई अध्यक्षा प्रीती मेमन शर्मा, माजी आमदार बाबुराव माने, साम्या कोरडे यांनीही सभेत भाषणे केली. या सर्वपक्षीय सभेला शेकापचे राजू कोरडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आरिफ सय्यद, उलेश गजाकोश, काँग्रेसचे सुभाष पाखरे, अरुणा चलम, आपचे एन. आर. पॉल, मनसेचे आरिफ शेख, कॉ. वसंत खंदारे, नसरूल हुसेन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.