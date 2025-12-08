क्रीडा, पर्यटन आणि जलस्रोत संवर्धनासाठी प्रयत्न
पालघर, ता. ८ : राज्यासह पालघर जिल्ह्याच्या क्रीडा, पर्यटन व जलस्रोत संवर्धन क्षेत्राला मोठी चालना देणारे तीन प्रस्ताव विधेयके खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी संसदीय अधिवेशनात शुक्रवारी (ता. ५) मांडले.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे क्रीडा शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी क्रीडा विज्ञान, क्रीडा तंत्रज्ञान, क्रीडा व्यवस्थापन आणि क्रीडा प्रशिक्षकत्व या क्षेत्रांमध्ये उच्च गुणवत्तेचे शिक्षण सुरू करण्यासाठी क्रीडा विद्यापीठ निर्माण करणे गरजेचे आहे. आधुनिक क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याची विधेयकाद्वारे मागणी सवरा यांनी केली. यामुळे राज्यात आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि सक्षम क्रीडा शिक्षणव्यवस्था उभारली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
‘सागरी पर्यटन विकास मंडळ’ स्थापन करा
भारताला ११ हजार किमी लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या राज्याच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यांचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी किनारपट्टी पर्यटन सुविधांचा विकास, पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यांना चालना देण्यासाठी ‘सागरी पर्यटन विकास मंडळ’ स्थापन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
विशेष आर्थिक साह्याची मागणी
राज्यातील जलस्रोतांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, टिकाऊ व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या कामांना गती देण्यासाठी राज्याला केंद्राकडून विशेष आर्थिक साह्य देण्याची मागणी संसदेत करण्यात आली. तिन्ही विधेयके पालघर जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण असून ती महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत दूरदर्शी ठरणार आहेत, असे सवरा यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.