शताब्दी रुग्णालयाचा पाहणी दौरा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी घेतला सुविधांचा आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री तसेच उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांनी कांदिवली येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (शताब्दी) रुग्णालयाचा रविवारी (ता. ७) आढावा घेतला.
या निरीक्षणादरम्यान रुग्णालयात आढळलेल्या अस्वच्छतेबाबत त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. स्वच्छतेची कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला बदलण्याचे त्यांनी निर्देश दिले. तसेच स्वच्छतेची जबाबदारी सक्षम संस्थेकडे सोपविण्याची आवश्यकता असल्यावरही त्यांनी भर दिला. त्यानंतर, खासदार गोयल यांनी पुरुष व महिला सामान्य वॉर्डांचे निरीक्षण केले, रुग्णांशी संवाद साधला आणि त्यांची प्रकृती जाणून घेतली.
शताब्दी रुग्णालयातील वाढत्या रुग्णभाराचा उल्लेख करताना पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, हा ताण कमी करण्यासाठी बोरिवली येथील भगवती रुग्णालयात कामे वेगाने सुरू आहेत. येथे सर्व सुविधा उपलब्ध होतील. येत्या मॉन्सनपूर्व या रुग्णालयाचे पूर्ण क्षमतेने संचालन सुरू होऊन आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, ज्यामुळे परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
भगवती रुग्णालयातील कामे वेगाने सुरू
पीयुष गोयल यांनी सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या सूचनांच्या प्रगतीची पाहणी करण्यासाठी त्यांनी हा दौरा केला. रुग्णालयात अनेक सुधारणा दिसून आल्या, परंतु काही कामे अजूनही अपूर्ण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्वच्छतागृहांच्या सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. छत आणि पाइपलाइन दुरुस्तीची कामे सुरू झाली असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर पाणी साचण्याची समस्या दूर होईल. तसेच, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलचा वापर करून क्रॉस-सब्सिडी पद्धतीद्वारे रुग्णालयातील स्वच्छता, देखभाल आणि अन्य आवश्यक सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे पर्याय शोधावेत, असे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
