उरणमध्ये अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
संतप्त जमावाचा रास्ता रोको
उरण, ता. ८ (वार्ताहर) ः उरण तालुक्यातील भेंडखळ गावाजवळच्या बाल्मर लॉरी गोदामाजवळ एका भरधाव ट्रेलरने एका दुचाकीस्वाराला धडक दिल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. राहुल काळूराम ठाकूर (वय ३५) असे या व्यक्तीचे नाव आहे.
दुचाकीस्वार सोमवारी दुपारी १२.३० वाजण्याच्या सुमारास रस्त्यावरून दुचाकीने जात असताना ट्रेलरने ठोकर दिली. यामध्ये तो व्यक्ती जागीच ठार झाला. या अपघातानंतर ट्रेलरचालक अपघात झालेल्या व्यक्तीला तसाच टाकून पळून गेला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या जमावाने रस्ता रोको करून वाहतूक बंद केली.
उरणचे रस्ते हे जणू अपघातांचे केंद्रच झाले आहेत. या मार्गावर अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात असते. त्यातच येथे रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला अवजड वाहने अनधिकृत पार्किंग करून ठेवली जातात. त्यामुळे रस्ता मोठा असूनही अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. या अनधिकृत पार्किंगमुळेच हा अपघात झाला असल्याचे येथील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. अपघातानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी जोपर्यंत राहुल ठाकूर याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळत नाही, तोपर्यंत मृतदेह येथून हलवून देणार नसल्याची भूमिका घेऊन दोन्ही बाजूंचा रस्ता बंद केला. यामुळे वाहतूक बंद झाली होती. वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या; मात्र पोलिसांनी काही वेळाने ही वाहतूक दुसऱ्या मार्गावरून वळवली आणि काही प्रमाणात वाहतूक सुरू केली. याप्रकरणी उरण पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
